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11 ARALIK 2020 CUMA - YIL: 51

Son 50 yılın en sıcak sonbaharını yaşadık

11 Aralık 2020, Cuma 14:05
Türkiye'de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle "son 50 yılın en sıcak sonbahar mevsimi" yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar sonbahar (eylül, ekim, kasım) mevsimi ortalama sıcaklığı 14,8 derece olarak ölçüldü.

Bu yılın sonbaharında ise ortalama sıcaklık 2,5 derece artarak 17,3 dereceye yükseldi.

Bu yılın sonbaharı, Türkiye'de 1971'den sonra "en sıcak sonbahar mevsimi" olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yaptığı açıklamada, karada, havada ve su yüzeylerinde binlerce noktada sıcaklık ölçümü yapıldığını belirterek, "Alete dayalı sıcaklık ölçümlerinin yapıldığı 1880 yılından bu yana en sıcak yıllar 2016, 2019, 2015, 2017, 2018, 2014'te yaşanırken, 2020'nin de en sıcak 3 yıl içinde olacağı tahmin ediliyor." diye konuştu. - "Önümüzdeki yıllarda sıcaklıkların artacağı tahmin ediliyor"

Prof. Dr. Toros, aşırı sıcak, kuraklık, orman yangınları, fırtınalar, seller, buzullardaki erime ve yükselen su seviyesinin geri kalmış veya gelişmekte olan ülkelerde daha çok sağlık, güvenlik, sürdürülebilirlik sorunu ve ekonomik istikrarsızlık oluşturabildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Yer altında milyonlarca yıldır var olan enerji kaynaklarının gelişen teknolojilerle çıkarılması, daha fazla kazanma hırsı ve tüketim çılgınlığı sonucu atmosferimizi, yani soluduğumuz havayı kirletiyoruz. Hava kirlenince doğrudan sağlık sorunları oluşturmasının yanı sıra küresel ısınma, iklim değişikliği gibi olumsuzluklara yol açarak dolaylı olarak bizleri etkiliyor. İnsanların olumsuz etkileri ve iklimin kendi yapısında yıllar içindeki salınımlar üst üste geldiğinde meteorolojik afetler daha da etkili olabiliyor. Kuzey kutbunun normalin çok üzerinde sıcak olması, deniz buzu boyutundaki azalmalar, ülkemizde daha çok sıcak hava alanlarının hakim sürmesine yol açıyor. Ülkemiz bu sonbahar mevsiminde daha çok yüksek basınç alanları etkisinde kaldı. Bu durum da havaların daha sıcak geçmesine ve yağışların azalmasına ve Türkiye'de sıcaklıkları son 50 yılın en sıcak sonbahar mevsiminin yaşanmasına neden oldu. Önümüzdeki yıllarda sıcaklıkların daha da artacağı tahmin ediliyor."

AA

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