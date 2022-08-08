Sondaj gemisi yarın görev yerine uğurlanacak

Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han göreve başlamaya hazırlanıyor. Gemi, yarın düzenlenecek törenle görev yerine uğurlanacak.

Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle dikkati çeken ‘Abdülhamid Han’ hidrokarbon arayacak. Fatih, Yavuz ve Kanuni’nin ardından Abdülhamid Han da göreve hazır. Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisi, Mavi Vatan’da hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak. Mersin’in Taşucu Limanı’nda son hazırlıklar tamamlandı. Abdülhamid Han sondaj gemisi, 9 Ağustos’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle görev yerine uğurlanacak. Geminin özellikleri Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle dikkati çeken gemi 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde. 200 mürettebatı bulunan gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor. Gemide helikopter pisti de bulunuyor. Türkiye’nin Mavi Vatan’daki gücüne güç katacak olan geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor. AA

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