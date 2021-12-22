Besiciler, yüksek fiyatlar sebebiyle yem alamıyor. Süt hayvanları kesime gönderiliyor.

Konyalı besici Hacı İyilik, “Size sesleniyorum devlet büyükleri; bu hayvanların aç kalmasının sorumlusu sizsiniz. Verdiğiniz fiyat 4,70. Yemin çuvalı 190 liraydı. Şu anda 290 lira. Benim maliyetim yüksek. Yem alacak durumum kalmadı. Bu hayvanları, karnı buzağılı kestireceğim. Kestirdiğim zaman ben vicdan azabı çekiyorum. İnşallah siz de çekersiniz. Önümüzdeki sene de başınıza geleceklerden siz sorumlusunuz” dedi. Çorum/İzmir/Konya - Anka

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