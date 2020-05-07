Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında “Evde Kal” çağrıları yapılan şehirde toplu taşımada ve bazı meydanlarda yoğunluk yaşandı.

Kovid-19 önlemleri şehir genelinde uygulanmaya devam ederken toplu taşımada hayata geçirilen “bir koltuk boş bırakma” kuralına sabah saatlerindeki bazı seferlerde uyulmadığı gözlendi. İşe giden insanların sabah saatlerindeki hareketliliği metrobüs, metro ve otobüs duraklarında dikkati çekti. Özellikle metrobüs girişleriyle yürüyen merdivenlerde yoğunluk oluştu. Öğle saatlerinde hareketlilik azalırken, bazı vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanırken maske takmadıkları, sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Şehrin en işlek noktalarından Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli’de de az da olsa insan hareketliliğinin olduğu gözlendi. Yer yer sosyal mesafeye dikkat edilmezken, dışarıya çıkanların çoğunun maske kullandığı görüldü. Bazı caddelerde ise yer yer trafik yoğunluğu yaşandı. AA

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