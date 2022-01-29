“Soygun var” tepkisi Bingöl’de

Ekonomik kriz giderek büyüdüğü bu günlerde 2022 yılında elektriğe yapılan zamlar esnafa yansımaya başladı.

Birçok esnaf bir önceki ayın nerdeyse 4 kat fazla faturalarla karşılaştı. Esnafa isyan ettiren faturalar Bingöl’de geldi. Bingöl’de elektrik dağıtım şirketi Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ) tarafından bir ay önce kestiği faturaları iki katına çıkardı. artıgeçek’in haberine göre, bir ay önce 300 tl civarında olan faturalar bu ay bin TL’nin üzerinde oldu. Merkezde 10 binin üzerinde gelen faturalar da var. 2022 yılının elektrik faturalarının kiraların üzerine çıkması tepkilere sebep oldu.

ESNAF FATURAYA İSYAN ETTİ

Bu esnaflardan biri Erhan Beyantemur. Bingöl’de kuaför dükkânı işleten Beyantemur’un bir ay önceki elektrik faturası 350 TL’ydi. Yeni yılda bin 70 TL’lik fatura ile karşılaşan Beyantemur, gelen gidenlerin göreceği şekilde faturayı dükkân camına yapıştırdı. Faturanın yanına “Soygun var. TEDAŞ zulmüne hayır” yazısını astırdı. Bingöl Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Ali Bayram, elektrik faturalarının bu kadar yüksek olmasına tepki gösterdi.