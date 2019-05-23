‘Sözleşmeli memurlara kadro istiyoruz’

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imza töreninde açıklama yapan Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkanı Levent Uslu Sözleşmeli Memurların kadro hakkını alıncaya kadar sendikal mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.

Uslu, “2011 ve 2013 yıllarında nasıl ki 300 bin sözleşmeli memurumuza kadro alınması için mücadele ettik ve başarılı daha fazla gayretle benzer mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 300 bin sözleşmeli memurumuzun kadro almasında olduğu gibi yine mücadele edecek ve 250 bin Sözleşmeli Memurumuzu kadro ile buluşturacağız” diye konuştu.

Mağduriyetler bir an önce azaltılmalı

Kamuda sözleşmeli personelin istihdamının mağduriyetler oluşturduğunu vurgulayan Uslu, “Mevcut sözleşmeli personelin kadroya geçişini sağlayacak düzenleme ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Sözleşmeli personel rejimi hem mevzuatıyla hem de varlığıyla bir sorunlar ve tepkiler yumağı oluşturmaktadır. Sözleşmeli personel uygulamasının mağduriyetleri bir an önce azaltılmalı ve sonra da bütünüyle varlığı ortadan kaldırılmalıdır. Talebimiz açık ve nettir. Emeğin ve alın terinin haklı savunucusu olarak kamuda sözleşmeli memurlarımıza kadro istiyoruz” şeklinde konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi