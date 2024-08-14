Konya’nın Karatay ilçesinde yaşayan Fevzi Özkaya, yüksek gelen su faturalarından dert yandı. Konyalı vatandaş şu ifadelere yer verdi:

“Bu seçimlerden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Uğur İbrahim Altay kendi kazandı ve başka beldeleri kaybetti diye şu anda su faturaları elektrik faturalarını geçmiş bulunmaktadır. Ben serbest çalışan bir işçi olduğumdan dolayı zorlanıyorum. Yaz dönemini bir şekilde atlatıyoruz ama bu kış dönemini nasıl atlatacak bu millet? Ben bir şekilde ödüyorum ama dar gelirli vatandaş nasıl ödeyecek? Ben buradan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum. Bu belediyelere yönelik bir çalışma yaparak su faturaları ve marketlerdeki fiyat artışlarına bir son versin. Su faturamı ödeyemez duruma geldim. Benim 8 yaşında evladım var bunu büyütene kadar ne çekeceğim?”

Konya - anka