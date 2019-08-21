Su içinde marul yetiştiriciliği ile bir ayda üç hasat yapılıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 39 yaşındaki çiftçi İldeniz Köprülü, 300 bin TL'lik yatırımıyla toprak kullanmadan, suda marul yetiştiriyor. Köprülü, toprakta 50 ilâ 70 gün arasında yetişen marullarını, su sayesinde 10- 15 günde yetiştiğini söyledi.

İnegöl'de reklamcılık işiyle uğraşan İldeniz Köprülü, çiftçilik yapmaya karar verip, işini bıraktı. Daha sonra yaptığı araştırmalarla 300 bin TL'lik yatırım yapan Köprülü, toprak kullanmadan, suda marul yetiştirmeye başladı.

‘SU SAYESİNDE 10- 15 GÜNDE YETİŞİYOR’

Köprülü, ''Bir hayalim vardı, 'emekli olduğumda toprakla, üretimle uğraşalım' diyordum. 'Neden öteleyeyim' deyip bu işe girmiş olduk. Buradaki tesisimiz toplamda bin 200 metrekare kapalı alana sahip. 21 bin marul üretimi yapılabiliyor" dedi.

‘12 AYDA TOPLAMDA 36 KEZ HASAT YAPIYORUZ’

“Her 10- 15 günde 7 bin marul hasadı yapıyoruz” diyen Köprülü, “12 ayda toplamda 36 kez hasat yapıyoruz. Aylık 21 bin marul hasadı yaparsak yılda 252 bin marul hasadı yapabiliriz'' diye konuştu.