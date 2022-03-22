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23 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Su kaynaklarımız talana feda ediliyor

22 Mart 2022, Salı 17:00
Türkiye’deki su kaynaklarının korunmadığını, çarpık kentleşmeye ve madencilik faaliyetlerine feda edildiğini belirten TTB, suya erişimdeki eşitsizliklerin de kaldırılmasını istedi.

'Suyu gerçekten çok kötü kullanıyoruz'
İsraf ve su savaşları

 

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 22 Mart Dünya Su Günü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin su sıkıntısı çeken ülkeler arasında yer aldığını belirterek, yaşamsal öneme sahip su kaynaklarının ranta kurban edildiğini bildirdi. Artıgerçek’deki habere göre Türkiye’deki su kaynaklarının korunmadığını, çarpık kentleşmeye ve madencilik faaliyetlerine feda edildiği vurgulanan açıklama şöyle devam etti: Ülkemizin zaten yetersiz olan yerüstü ve yeraltı su kaynakları gerektiği gibi korunmamakta, madenciliğe, endüstrileşmeye ve çarpık kentleşmeye feda edilmektedir. Çok sayıda bölgemizde içme suyu havzalarının üzerinde; siyanür liçi yöntemiyle altın madenleri başta olmak üzere maden ruhsatları verilmiş, endüstriyel tesislerin kurulmasına göz yumulmuş; hatta büyük kentlerimizin gereksinimini karşılayan içme suyu havzaları imara bile açılmıştır.

‘TÜM SU KAYNAKLARIMIZ SALDIRI ALTINDA’

2022 Yılı Dünya Su Günü teması ile “Yeraltı Suyunu Görünür Kılmak” hedefleniyor. Oysa ülkemizde sadece yeraltı su kaynaklarımız değil, tüm su kaynaklarımız rant uğruna saldırı altında. Bizler bir kez daha suyun temel bir sağlık hakkı olduğunu, hiçbir şekilde ranta kurban edilemeyeceğini ve ticari bir meta haline getirilemeyeceğini haykırıyoruz. Türk Tabipleri Birliği (TTB) olarak tüm canlılara ait olan su, toprak, doğal varlıklarımızın özelleştirilmesi; çok uluslu şirketlerin eline geçmesi süreçlerine karşı mücadeleyi dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiriz.”

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