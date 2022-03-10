Şubat sıcaklık ortalaması 1,3 derece arttı

Türkiye’de Şubat ayında en yüksek sıcaklık 24,5 derece ile Şırnak Cizre’de, en düşük sıcaklık -26,7 derece ile Van Özalp’te ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye’de 4,1 derece olarak kaydedilen uzun yıllar Şubat ayı ortalama sıcaklığı bu sene 5,4 derece oldu. Şubat ayında en düşük sıcaklık -26,7 derece ile Van Özalp’te, en yüksek sıcaklık ise 24,5 derece ile Şırnak Cizre’de tesbit edildi. Ölçümlere göre, Şubat 2022’de sıcaklık ortalaması, uzun yıllar ortalamasının 1,3 derece üzerine çıktı. AA

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