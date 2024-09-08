Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye’nin en az yağış alan bölgesi Iğdır’daki bazı sulak alanlar kurudu. Hava sıcaklığının 35 derecenin üstünde seyrettiği ve yaz boyunca neredeyse hiç yağış almayan Iğdır’da kuraklık yaşanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2022-2023 yıllarında yayımlanan rapora göre, yağışlarda yüzde 40’ın üzerinde eksilmenin yaşandığı kentte bu yıl da yağışsızlık durumu devam ediyor. Yaşanan kuraklık nedeniyle Ağrı Dağı Milli Parkı’nın eteklerinde bulunan bazı sulak alanlarda ciddi oranda kuruma oluştu. Kuzeydoğu göç rotasında bulunmasından dolayı birçok kuş türünün ziyaret ettiği sulak alanlar, neredeyse tamamen kurudu. Alanlar kuruyunca, buraları kullanan kuş türlerinin çevredeki başka sulak alanlara göçtüğü belirtildi. Iğdır Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Belkıs Muca Yiğit, Iğdır’ın son 3 yılda en az yağış alan iller arasında yer aldığını söyledi. AA

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