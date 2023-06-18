Süleyman Demirel Müzesi’ni ayda 2 bin ziyaretçi gezdi

Türk siyasetinde “baba” olarak anılan, renkli kişiliğiyle tanınan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Isparta’daki müzesi, ayda ortalama 2 bin ziyaretçi çekiyor.

Bilge ve esprili söylemleriyle siyasetin sevilen simalarından biri olmayı başaran Süleyman Demirel, vefatının sekizinci yılında anılıyor. 17 Haziran 2015’te vefat eden Demirel’in vefatının 8. yılındaki anma programına katılan vatandaşlar, doğduğu evinin yanındaki müzeyi de geziyor. İslamköy’de vefatından 1 yıl önce kendisinin açtığı müzede, ünlü siyasetçi ve devlet adamının Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde biriktirdiği binlerce materyal, çeşitli tarihlerde çekilen fotoğrafları, bal mumundan yapılan heykeli, inişli çıkışlı siyasi yaşantısının önemli gazete manşetleri, smokini, imzaladığı belgeler ve benzeri objeler ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Müze Müdürü Osman Siviloğlu, müzenin Türkiye’nin demokrasi ve kalkınma anlamındaki değişimini anlattığını söyledi. AA

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