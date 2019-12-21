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Sur Belediyesine yeni atama

21 Aralık 2019, Cumartesi 09:47
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde gözaltına alınan HDP’li Belediye Başkanı Filiz Buluttekin’in yerine aynı ilçesinin Kaymakamı Abdullah Çiftçi görevlendirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Sur Belediye Başkanı HDPli Filiz Buluttekinin yerine ilçe kaymakamı Abdullah Çiftçi görevlendirildi.

Sur Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin ile 2 belediye meclis üyesi, dün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, Diyarbakır Valiliğinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçinin Feyme Filiz Buluttekinin yerine görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Sur Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin hakkında Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/17902 sayılı soruşturmasının derdest olduğu, bu dosya kapsamında gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği anlaşılmıştır. Sur Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin, hakkında devam eden adli işlem süreci ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/17902 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 20.12.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45inci maddesi uyarınca yine aynı kanunun 46ncı maddesi kapsamında Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Sur Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

Etiketler: Sur Belediyesi
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