Gaziantep’te Fırıncı esnafı, vatandaşların mültecilerden dolayı şehirde Suriye ekmeği olarak bilinen ve kalitesi istenen düzeyde olmayan Suriye ekmeğine yöneldiler.

Gaziantep’te fırıncıların maliyetlerinin temelini oluşturan una gelen zamlar esnafı kepenk kapatma noktasına getirdi. Fırıncı esnafı, vatandaşların mültecilerden dolayı şehirde Suriye ekmeği olarak bilinen ve kalitesi istenen düzeyde olmayan Suriye ekmeğine yöneldiklerini belirtti. Gaziantep’te de Türk lirasının değer kaybı ve buna bağlı olarak gelen zamlar esnafı ve vatandaşı olumsuz etkiliyor. Fırıncı esnafı ise ekmeğin hammaddesi olan una üst üste gelen zamların ardından girdi maliyetlerinin iki kat arttığını belirtti. Ekmeğe yapılan zammın vatandaşı da zora soktuğunu belirten esnaf, tüketicilerin kalitesi istenen düzeyde olmayan fakat fiyatı ucuz olan Arap ekmeğine yöneldiğini söyledi. Her yeni güne una gelen zam korkusuyla uyandıklarını belirten esnaf, “Bizler un fiyatları artınca ekmek fiyatlarının artmasını da istemiyoruz. Un fiyatlarındaki artış dursun ve geri çekilsin bizim tek isteğimiz budur” dedi. Bu arada, fırıncı Mehmet Naim un fiyatlarındaki artıştan dolayı zararına satış yaptığını ve alım gücü düşen vatandaşa borç ile ekmek sattığını belirtti. Gaziantep - anka

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