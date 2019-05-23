Suriyeli kiracısından yalnızca 10 lira alıyor

Sosyal medyada Suriyeli bir aileye evini açan yaşlı bir amca gündem oldu. Yaşlı amca kiracısından aylık yalnızca 10 lira kira alıyor.

Sosyal medyada son günlerde paylaşılan bir video dikkat çekti. Videoda yaşlı bir amcayla konuşan Suriyeli bir genç, amcanın Suriyeli kiracısından ev kirası olarak neden yalnızca 10 lira aldığını sorarak söylediklerini Arapça’ya çevirdi.

Yaşlı amca şöyle konuştu: “Fatih’te acizane bir gecekondum var, benim değil Allah’ın. Ben üst katta oturuyorum, alt kat için bir kiracı buldum Suriyeli. Ona kiraya verdim. Kira 10 Türk lirası. Bir de diyorum ki ‘Niye geciktirdin benim 10 lirayı. Ben gününde isterim.’ 10 liraya vermemdeki maksat o kardeşim utanmasın, ben bedava oturuyorum diye üzülmesin. Ben kira verip de oturuyorum diyebilsin. Rahat rahat girsin çıksın diye.” Gencin “Aldığınız 10 lirayla ne yapıyorsunuz?” sorusu üzerine amca, “10 lirayı alıyorum. Onun üç tane dünyalar tatlısı çocuğu var. Onlara ayrı ayrı, büyüğe 15, ortancaya 10, küçüğe 5 tl veriyorum. ‘Niye böyle yapıyorsun’’ dediğimde, ‘Ben sana borç veriyorum’ diyorum, onlar utanmasın diye. ‘Peki biz sana ne zaman ödeyeceğiz’ diyorlar. ‘Siz bana gözyaşıyla hacı baba Allah razı olsun deyin o bana yeter’ diyorum” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Yeni Asya