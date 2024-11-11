Sürücülere kış lastiği ikazı

Soğuk hava ve kar motosiklet sürüşünü zorlaştırıyor. Sürücülerin bu nedenle güvenli sürüş için bazı önlemler alması gerekiyor.

Motosiklet sürücüleri de lastik değişimleri ve fren sistemi kontrolleri başta olmak üzere araçların hazırlıklarına odaklandı. Kışlık lastiklere geçiş yapanların yanı sıra mevcutların durumunu kontrol ettirip gerekli bakımları yaptıranlar da soluğu servislerde alıyor. Ankara’da motosiklet servisi hizmeti veren Selim Şahinbaş, “Kış lastiği dişli yapısıyla yeri daha iyi tutar. Yaz lastiği ise dişsiz olduğu için kışın kaymaya sebep olur. Bu nedenle kış lastiği kullanımı hayati önem taşıyor. Kazaların önemli bir kısmı da uygun lastik kullanılmamasından kaynaklanıyor.” dedi. AA

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