Tabela kirliliğinin önüne geçilmeli

Çok renkli, boyutları birbirinden farklı ve yabancı kelimelerin sıklıkla yer aldığı tabelaların cadde ve sokaklarda görüntü kirliliğine sebep olarak şehrin kültürüne zarar verdiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Cadde ve sokaklardaki çok sayıda iş yerinde dikkat çekmek için tabelalarda yabancı kökenli kelimeler kullanılıyor. Düzensiz ve tabela yönetmeliğine uymayan bu tabelalar çirkin bir görüntü oluşturuyor. Bu sebeple yabancı tabela kullanımına mutlaka sınırlama getirilmeli ve tabela yönetmeliğinde yer alan kurallara riayet edilmeli” dedi.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA STANDART OLMALI Tabelaların işletmeler için profesyonel ve saygın bir imaj oluşturduğunu vurgulayan Palandöken, “İşletmelerin tabelası müşteriler için ilk temas noktasıdır. Bundan dolayı işletmelerin tabela tasarımlarının ve yerleşimlerinin düzenlemelere uygun olması son derece önemlidir. Tabela boyutları, rengi vb. gibi diğer özelliklerin belirli bir standarda bağlı olması ilk izlenimde güven verir ve ilerleyen zamanlarda kurumsal kimlik oluşumuna yardımcı olur” ifadelerini kullandı.

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