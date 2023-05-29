TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Nurdağı ilçesi yakınlarında 3 tır, 2 minibüs ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kapanan otoyolun Gaziantep-Adana istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Öte yandan Karayolları ekipleri kazaya karışan araçları yoldan çekerken, temizlik çalışması da başlattı. Bu arada kaza nedeniyle otoyolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. AA

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