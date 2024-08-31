Taksi şoförleri artık yolcu seçemeyecek

İSTANBUL’DA BAŞLAYACAK YENİ SİSTEMLE BİRLİKTE TAKSİ ŞoförlerinİN yolcu seçemeyeceği ve her çağrıya cevap vereceği BİLDİRİLDİ.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2 bin 500 yeni taksinin hizmete alınmasını içeren ‘Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ teklifini oy birliğiyle kabul etti. Uygulama kapsamında hizmete girecek 2 bin 500 taksinin, yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamalarıyla ve entegre taksi duraklarıyla hizmet vererek yoldan yolcu alamayacağı, ödemelerin kredi kartı ve İstanbulkart ile alınacağı bildirildi. UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, Çırpıcı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel sistemde vatandaştan komisyon alınmamasının önemli olduğuna değindi. Şoförlerin yolcu seçemeyeceğini ve her çağrıya cevap vereceğini anlatan Yücel, sistemin hayırlı olmasını diledi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 158

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.