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17 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

"Tam kapanma" sonrası trafik yoğunluğu yeniden başladı

17 Mayıs 2021, Pazartesi 10:00
İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesi ve "kademeli normalleşme" döneminin başlamasıyla trafik yoğunluğu da arttı.

Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan uygulama bu sabah itibarıyla sona erdi. "Kademeli normalleşme" sürecinin başlamasıyla da kentin birçok noktasında trafik yavaşladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ile Acıbadem Köprüsü arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi ile Ataşehir Köprülü Kavşağı arasında yoğunluk görülüyor.

TEM otoyolu Samandıra Kavşağı ve Çamlıca Gişeler arasında ve D-100 karayolunun Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe bölümleri ile Bostancı Kavşağı ve Göztepe Kavşağı arasında trafikte sıkışıklık gözleniyor.

TEM otoyolu Kavacık mevkisinde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte uzun araç kuyrukları oluştu. Kuyruk, Beykoz’un bazı caddelerine kadar uzadı.

Avrupa Yakası'nda Haliç Köprüsü girişlerinde yoğunluk gözlenirken, TEM otoyolu Kağıthane mevkisinde zaman zaman sıkışıklık oldu.

D-100 karayolu Avcılar-Beylikdüzü istikametinde trafiğin yoğun ama akıcı olduğu, ancak Avcılar-Topkapı istikametinde zaman zaman durma noktasına geldiği görüldü.

Kumkapı-Sirkeci sahil istikametinde de trafikte yoğunluk oluşurken, Sultanahmet ve Eminönü'nde esnaf iş yerlerini açmaya başladı.

17 gün süren kapanmanın ardından işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu taşıma araçları ve duraklarda "tam kapanma" dönemine oranla yoğunluk oluşturdu. Kavacık'taki trafik yoğunluğu nedeniyle otobüs duraklarındaki bazı vatandaşlar bir süre toplu taşıma aracı bekledi.

İBB'nin mobil uygulamasında, saat 08.00'de yüzde 40 olarak ölçülen trafik yoğunluğu, saat 09.30'da yüzde 47 oldu.

"Tam kapanma" sonrası Asya'dan Avrupa'ya geçişler başladı

Tam kapanma öncesi yurdun farklı bölgelerine gitmek için Çanakkale Boğazı'nı kullanan vatandaşlar, kapanmanın sona erdiği ilk saatlerde eve dönüş yolculuğuna başladı. Vatandaşlar araçlarıyla, Çanakkale, Eceabat ve Lapseki iskelelerinde feribota binmek için sıraya girdi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle seferlerini saatsiz olarak gerçekleştirecek.

Feribotlar vatandaşların mağdur olmaması için doldur boşalt yöntemiyle çalışacak.

AA

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