Tarım arazilerinde çekirge yoğunluğu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bazı köylerde çiftçiler, havaların ısınmasıyla sayıları artan çekirgeler nedeniyle zor günler yaşıyor.

Yoncalı Köyü Muhtarı Kadir Dağdeviren, yoğunluğu artan çekirgeler nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Çekirgelerle daha sıkı mücadele edilmesini istediklerini belirten Dağdeviren, “Sayıları çok fazla. Böyle devam ederse gelecek yıllarda bir şey biçemeyiz. Üremeye başladığında önünü almak zor oluyor. Köyde ektiğimiz fiğ, buğday, yonca ve nohuta zarar veriyor. İlaçlama çalışmaları da yapıldı ama buna rağmen sıkıntı devam ediyor.” diye konuştu. Dağdeviren, ovadaki Yoncalı, Çevreli, Beşbulak, Dedeler köylerinin hepsinde aynı sıkıntının yaşandığını belirterek, yetkililerden destek beklediklerini aktardı. AA

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