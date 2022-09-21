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22 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Tarım sigortasını devlet ödesin

21 Eylül 2022, Çarşamba 17:00
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın ziyaret ettiği Elazığlı çiftçi Levent Gündoğan, “Tarım sigortasını devlet ödesin. Ben şimdi 2 bin lira tarım sigortasını bir buçuk senedir yatıramıyorum. Ben 2 bin lira onu yatırınca, ne yiyeceğim” dedi.

Kaya, Elazığ’da muhtarları ve çiftçileri ziyaret etti. Kaya, muhtarları ziyaretinin ardından Elazığ Sugözü Mahallesi’nde çiftçi Levent Gündoğan’ı ziyaret etti. 54 yaşında besicilik ve tarımla uğraştığını belirten Gündoğan, durumunun iyi olmadığından yakındı. Gündoğan, “Çiftçilik yapıyorum ama durumum iyi değil. 150 dönüm yer ekmiştim. Davar için arpa ve buğday ekmiştim. Gübre atamadım” diye konuştu. Kaya, Gündoğan’a “Davarlar için yem alamadığın için mi ekiyorsun” diye sordu. Gündoğan’ın cevabı ise şöyle oldu: “Evet, yem alamadığım için ekiyorum. Bu işi de bırakacağım. Zararına iş mi yapacağım? Mecburen bırakacağım. Benim sizden beklentim, tarım sigortasını devlet ödesin. Ben şimdi 2 bin lira tarım sigortasını bir buçuk senedir yatıramıyorum. Ben 2 bin lira onu yatırınca, ne yiyeceğim? Tarım kredisi çektim ama yine de yetmiyor.”

AA

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