Tarlada çalışan son nesiliz

Eskişehir Yeşil Sakarya Yaş Sebze ve Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, üreticilerin yaşadığı sıkıntıları anlattı. Tarlada çalıştıracak işçi bulmakta zorlandıklarını söyleyen Buluşan, planlı üretim ve pazarın önemine dikkat çekerek girdi maliyetlerinden dert yandı.

Tarlada kullanılan elektriğe zam yapılmaması gerektiğini belirten Buluşan, arka arkaya yapılan zamların üretimi düşürdüğünü ifade etti. İnsanların tarımsal üretim yapmaya özendirilmesi gerektiğini söyleyen Buluşan, “Artık yerli işçi bulunmaz hale geldi. Ama bu böyle olmamalı. Çünkü biz eskiden mahallede çıktığımız vakitler eğer bir kadın çalışmaya çıktığında yanına kızını veya gelinini alır gelirdi. Şimdi ne kız kaldı ne gelin kaldı ne de kendisi kaldı. Artık biz son nesiliz diyebiliriz bu konuda. O yüzden tarımda öyle bir özveri yapmamız lazım ki hem tarımı özendirmemiz için tarıma ihtiyaç var. Tarım olmazsa hiçbir şey olmaz” diye konuştu. Buluşan, “Biz tek sıkıntımız girdilerimizin pahalı olması. Geçen ay 10 bin lira elektrik faturası öderken bu ay 30 bin liraya yakın fatura ediyor. Bu parayı da zaten mal para yapmadığı için üretici bulamıyor” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi