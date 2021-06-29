Bingöl’de yangın sürüyor. Çamlıyurt Köyü muhtarı Necmettin Afşin, “Tarlalarımız, bahçelerimiz hep yandı” dedi.

Bingöl’ün Genç İlçesi’nde dört gün önce çıkan yangın bazı bölgelerde hala söndürülemedi. Yangın; Güzeldere, Dedebağ, Güllüce, Döşekkaya, Soğukpınar köylerinin arazilerine kadar ilerledi. Çamlıyurt Köyü muhtarı Necmettin Afşin, şunları söyledi: “En fazla hasar gören, Çamlıyurt. En fazla hasarı bizim köy gördü. Üzüm bağları yandı. Ceviz, elma, dut aklınıza gelirse hiçbir şey kalmadı. Bir tek evlerimiz yanmadı. Tarlalarımız, bahçelerimiz hep yandı. Bizim en çok üzüldüğümüz şey, ormandaki hayvanların yanması. Keklik, tavşan, domuz aklınıza ne kadar hayvan geliyorsa yandı” Bingöl - anka

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