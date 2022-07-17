Tatil dönüşü çileye dönüştü

9 GÜNLÜK TATİLİN ARDINDAN YOLLARDA TRAFİK SIKIŞIKLIĞI YAŞANDI

9 günlük Kurban Bayramı tatiline çıkanların bir kısmı, tatilinin bitmesine 1 gün kala dönüş yoluna geçti. Dönüş yolculuğu nedeniyle 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve ‘kilit kavşak’ olarak adlandırılan Kırıkkale’de trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle Kırıkkale- Ankara karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, yer yer hasarlı kazalar da meydana geldi. Muğla’da da Kurban Bayramı tatili sonrası yollarda araç yoğunluğu başladı. Denizli, İzmir, Antalya yolunun kesiştiği bölge trafik kavşağında uzun kuyruklar oluştu. İstanbul’a dönüş Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde de akıcı yoğunluk oluşturdu. Tatilin başlaması ile birlikte İstanbul’dan, Anadolu’ya geçişlerde yaşanan yoğunluk geri dönüşlerin de başlaması ile birlikte tam tersi yönde yaşandı. Ayrıca Tekirdağ-İstanbul yolunda da yoğunluk yaşanıyor. Haber Merkezi



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