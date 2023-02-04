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Tatilinden dönenlere "kış lastiği" hatırlatması: "Karlı yollarda ani hareketlerden kaçınılmalı"

04 Şubat 2023, Cumartesi 16:01
Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı dolayısıyla sömestr tatili dönüşünde sürücülerin araçlarına kış lastiklerini taktırmadan yola çıkmamaları önem taşıyor.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, yaptığı değerlendirmede, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamalara göre yurdu etkisi altına alan kar yağışının ilerleyen zamanlarda daha da yoğunlaşacağına işaret etti, sürücülerin bu konuda dikkatli olmalarını istedi.

Araçlarda kış lastiği kullanımının önemli olduğunu dile getiren Erkoç, "Kış aylarında meydana gelen trafik kazalarının büyük bir kısmı mevsimine uygun olmayan lastiklerden kaynaklanıyor. Mal ve can güvenliğimiz için kışın, kış lastikleri kullanmak gerekiyor." dedi.

Sürücülere, etkisini artırması beklenen kar yağışına karşı, araçlarına kış lastiklerini taktırmalarını öneren Erkoç, bu lastiklerin kilometre performansını artırdığını, emniyetli sürüş sağladığını ve sürücüleri kazalardan koruduğunu kaydetti.

Yaz lastiği olarak bilinen geleneksel lastiklerin soğuk havalarda, karlı ve buzlu zeminlerde tutunma kaybına yol açtığının altını çizen Erkoç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu mevsimlerde kullanılan geleneksel lastikler, ani hızlanma ve frenlemelerde kayma, savrulma ve hakimiyet kaybına yol açar. Kış lastikleri özellikle 7 derecenin altındaki düşük sıcaklıklarda ıslak, karlı, çamurlu ve buzlu zeminlerde daha iyi tutunma ve güvenli sürüş sağlar. Bu nedenle gerek uzun yolda gerekse şehir içi kullanımlarda kış lastiği takmak büyük önem taşıyor. Hala araçlarına kış lastiği taktırmamış vatandaşlarımızı yoğun kar yağışı öncesinde vakit kaybetmeden lastiklerini değiştirmeleri yönünde uyarıyoruz."

Yargıtay tarafından verilen emsal trafik kazası kararına değinen Erkoç, "Bilindiği gibi Yüksek Mahkeme, buzlu yolda kış lastiği veya zincir takmadan yola çıkan ve teker kayması sonucu ölümlü kazaya sebep olan sürücünün 'bilinçli taksirle' öldürmeden sorumlu olduğuna hükmetmişti. Hususi kullanılan binek araçlarda kış lastiği zorunlu olmasa dahi bu şekilde talihsiz olaylarla karşılaşmamak ve kimsenin hayatını tehlikeye atmamak için kış lastiği kullanımı büyük önem taşıyor." diye konuştu.

"7 derecenin altındaki sıcaklıklarda normal lastiklerin yol tutuşu azalır"

Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran da 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminin 6 Şubat'ta günü başlayacağını anımsatarak, 2 hafta süren sömestr tatilinden dönecek sürücüleri kış lastiklerini taktırmaları konusunda uyardı.

Lastiklerin yol tutuşunun azaldığı ve fren mesafesinin uzadığı karlı ve buzlu zeminlerde araç kullanmanın zorluğuna dikkati çeken Boran, tatil dönüşünde trafikte yaşanabilecek yoğunluğun yanı sıra zorlu kış şartlarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Buzlanmış yollar ve görüş mesafesini kısıtlayan karlı havaların, yaşanan kazaların en büyük nedenleri arasında olduğunu anlatan Boran, şunları kaydetti:

"Zeminin kaygan ve donmuş olmasından dolayı aracın yol tutuşu da zayıflayacağından, karlı ve soğuk havalarda düşük hızla ilerlenmesi, trafikte oluşabilecek tehlikelerin önüne geçecektir. Çünkü sürüş güvenliği, aracın yere temas ettiği nokta olan lastiklerden başlar. Bilinenin aksine kış lastikleri yalnızca karlı ve buzlu yol koşullarında kullanılmak üzere değil, sıcaklığın 7 derecenin altına düştüğü değişken hava ve yol koşullarında aracın dengeli ve güvenli hareket etmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu nedenle havanın 7 derecenin altına indiği tüm yol koşulları için araçlarda kış lastiği kullanılmalıdır."

"Karlı yollarda ani hareketlerden kaçınılmalı"

Kış lastiklerinin geliştirilmiş kerfli desen yapısı ve özel kauçuğu ile karlı yolda sürüş konforu, emniyet sağladığını ifade eden Boran, şu değerlendirmede bulundu:

"Kış lastiği sertifikası olan 3 tepeli kar tanesi (3PMSF) işareti taşıyan kış lastikleri tam silikalı sırt karışımı ile düşük sıcaklıklarda esnekliğini koruma ve karlı/buzlu zeminlerde yüksek tutunma yeteneğine sahiptir. Desen tasarımında kullanılan geniş yanal oluklar ve dönme yönüne optimize edilmiş bloklar da karlı zeminlerde yüksek fren emniyeti, Z biçimli ince kerfler ile buzlu ve karlı zeminlerde üstün performans sunar. Bu sayede karlı yollarda güvenle yol alınabilir."

Sürüş güvenliği için karlı zeminlerde gereksiz yere şerit değiştirilmemesi gerektiğini de ifade eden Boran, "Karlı havalarda tehlike oluşturabilecek en önemli unsurlardan biri de gizli buzlanmadır. Böyle havalarda, gaz ve fren pedalları çok yumuşak kullanılmalıdır. Yapılacak her ani veya sert hareket, patinaj ve kayma problemi ortaya çıkacaktır." dedi.

Yolculuk öncesi akü ve motorun kontrol ettirilmesinin önemine de değinen Boran, hız limitlerine ve trafik kullarına uymaları, yorgun ya da uykulu araç kullanmamaları konusunda sürücülere uyarıda bulundu.

AA

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