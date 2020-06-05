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6 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Tedbirler eşliğinde ikinci cuma namazı

05 Haziran 2020, Cuma 17:29
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle cemaatle kısıtlamalı bütünleşen camilerde, ikinci defa cuma namazı kılındı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ikinci haftasında başkentte vatandaşlar, cuma namazı için Kocatepe Camisi'ni doldurdu.

Caminin girişine vatandaşların sağlığını korumak için dezenfektan kabini kuruldu. Gelenlere tek kullanımlık seccade, maske ve kolonya veren görevliler, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda da uyarılarda bulundu.

Cami içerisinde ve avluda seccadelerini sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sererek saf tutan cemaat, hutbenin okunmasının ardından cuma namazını kıldı.

Vatandaşlar, namaz sonrasında da camiden kurallara uygun şekilde çıkılması konusunda uyarıldı.

İstanbul'un selatin camilerinden Fatih Camisi'nde cemaat saatler öncesinden camiye gelmeye başladı.

Fatih Belediyesi ekipleri cami girişlerinde maske ve tek kullanımlık seccade dağıtırken, bazı vatandaşlar beraberlerinde getirdikleri seccade ve kartonları cami içine, avlusuna ve bahçesine sererek namaz kıldı.

Vatandaşlar cami içerisinde ve bahçesinde sosyal mesafe kuralları gereği işaretlemelerin yapıldığı yerlerde saf tuttu. 

Kadınlar ise kendileri için özel olarak hazırlanan iç avluda namaz kıldı.

Sultanahmet Camisi

Sultanahmet Camisi'nin avlu ve bahçesinde toplanan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uyarak cuma namazı kıldı.

Erken saatlerde camiye gelen vatandaşlar yanlarında seccade getirirken, getirmeyenlere cami görevlilerince tek kullanımlık seccade verildi. Bazı vatandaşlar ise namazlarını Sultanahmet Meydan'ındaki çimenlerin üzerinde kıldı.

Camiye namaza gelen Sadık Türkgeldi, yaptığı açıklamada, önlemlerini alarak camiye geldiğini belirterek, "Geçen hafta da buradaydım. 2 ay kadar camiler kapalı olduğu için insan ister istemez eksikliğini hissediyor. Açıldığına çok memnun olduk." dedi.

Yetkililerin bildirdiği şekilde önlemleri almaya çalıştığını söyleyen Türkgeldi, yanında seccadesini getirdiğini ve abdest alarak geldiğini söyledi. 

Türkgeldi, "Maskeyi ve sosyal mesafeyi korumaya özen gösteriyorum. Uzun süre cuma namazı kılınamamasından dolayı büyük burukluk hissettim. 'İnsan sahip olduğu değerlerin kıymetini kaybedince anlıyor.' sözünü maalesef yaşayarak öğrenmiş olduk." diye konuştu. 

İbrahim Karabıdak da topluma saygı gösterip, kurallara uyulması gerektiğini ifade ederek, duygularını şöyle aktardı: 

"Çok şükür Allah ikinci cumayı da nasip etti. Bu virüsten bir an önce kurtulmak için herkesin kurallara uyması lazım. Sosyal mesafeyi koruyarak, maskemizi de takarak cumamızı eda etmeye geldik.

Cuma Müslümanların bayramıdır. İnanın çok büyük bir eksiklik hissettim kılınmadığı dönemde. Evde olduğumuz dönemlerde cumaları sosyal medya üzerinden görüşerek duygularımızı paylaşıyorduk. Çok büyük bir burukluk vardı içimizde. Şükürler olsun. Sosyal mesafeyi koruyarak önlemlerimizi alıyoruz. Sağ olsun görevliler bize tek kullanımlık seccade verdi."

Namazın ardından vatandaşlar camiden sosyal mesafe kurallarına uyarak ayrıldı. 

Büyük Çamlıca Camisi

Görkemli mimarisiyle İstanbul'un yeni sembollerinden biri haline gelen, aynı zamanda Türkiye'nin en modern külliyesi olan Büyük Çamlıca Camisi'nde ikinci cuma namazı kılındı.

Geçen haftaya oranla daha az bir cemaat olduğu gözlenen camide, sosyal mesafe kurallarına uyuldu.

Maske takmanın zorunlu olduğu cuma namazı öncesi camiye maskesiz gelenler içeri alınmadı. Cemaat, caminin içinde olduğu gibi iç ve dış avluda da sosyal mesafe kurallarına uyarak saf tuttu. 

Sıcak havanın etkisiyle çok sayıda turist de camiye geldi. Turistler cuma namazı kılan cemaatin ve manzaranın fotoğraflarını çekti.

Büyük Selimiye Camisi

Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisi'nde sosyal mesafeye dikkat edilerek cuma namazı kılındı.

Namaz kılmaya gelen vatandaşların seccadelerini de beraberinde getirdiği ve maske kuralına uyulduğu görüldü. 

Cami girişinde kontrollerde bulunan zabıta ekipleri maskesi ve seccadesi olmayan vatandaşları camiye almadı.

Öte yandan farz namazı kılındıktan sonra cami kontrollü olarak boşaltıldı.

Van'da merkezde belirlenen 162 camide dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının ardından vatandaşlar, camilere yakın noktalarda sosyal mesafeye uyuyarak ibadetlerini gerçekleştirdi.

Muş, Hakkari ve Bitlis'te de Sağlık Müdürlüğü ve müftülük ekiplerince yapılan kontrollerin ardından namaza alındı.

Vatandaşların, açık havada kılınan cuma namazına yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

AA

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