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Tehlikeye davetiye çıkarıyorlar!

06 Şubat 2022, Pazar 20:23
Konya'nın Beyşehir ilçesinde donan Beyşehir Gölü'nün erimeye yüz tutan buzlu yüzeyinde gruplar halinde yürüyenler tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Ocak ayında etkili olan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının eksi 24 dereceye kadar düşmesiyle Beyşehir Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

 

Bölgeye giden vatandaşlar, tehlikeye aldırmadan gölün buz tutan yüzeyinde yürüyüş yapıp fotoğraf çektiriyor.

Son günlerde göl yüzeyindeki buzların erimeye başlaması ve buz kalınlığının incelmesine rağmen bu alanda yürüyüş yapmak isteyenleri polis ve zabıta ekipleri sıkça uyarıyor.

Devriyelerini artıran ekipler, göl üzerinde yürüyenleri uyararak karaya çıkarmaya çalışıyor. Ancak ekiplerin sahilden ayrılmasının ardından bu alanda tekrar yürümeye devam edenler için Beyşehir Belediyesi hoparlörlerinden de sık sık uyarı anonsları yapılıyor.

Konya il merkezinden geldiğini belirten Abdurrahman Taşçı, burayı çok sık ziyaret ettiğini, göl yüzeyinin günlerdir buzla kaplı olduğunu söyledi.

Taşçı, donmuş göl üzerinde yürüyenleri gördüğünü ancak bunun çok tehlikeli olduğunu ifade etti.

AA

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