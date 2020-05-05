"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MAYIS 2020 SALI - YIL: 51

Temizlik daha da önem kazanacak

05 Mayıs 2020, Salı 22:27
Bilim Kurulu tarafından normalleşme sürecine dair hazırlanan raporda halka açık alanların temizlik ve dezenfeksiyonunun önemine dikkat çekildi.

Kıyafetlerin silkelenmemesi gerektiği belirtilen raporda, “Dokunmatik ekranlar, klavyeler, tabletler önce nemli bezle silinerek temizlenmeli” maddesi de yer aldı. Gelecek günlerde halka açık alanların temizlik ve dezenfeksiyonu daha çok önem kazanacak. Bunun için Bilim Kurulu bir rapor hazırladı. Sputnik’in haberine göre, raporda şu hususlara dikkat çekildi: “Elle sık dokunulan yüzeyler daha çok temizlenmeli. Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme ya da paspaslama tercih edilmeli.Temizlikte oluşan atıklar evsel atık olarak toplanmalı. Yerlerin, yolların, caddelerin, sokakların ile açık havanın dezenfeksiyonunun hastalığın bulaşmasını ve yayılmasını engellemede rolü yoktur.Tekstil ürünler silkelenmemeli.”

Okunma Sayısı: 89
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin'de mukaddesata tehdit

    Trafik cezaları caydırıcı olmalı

    'Dış kaynak bulamazsak işimiz zor'

    Helalleşmeyi unuttuk

    Karantina umut ve huzur getirecek

    Siyaset yenilenmeli

    AYM, infaz paketini inceleyecek

    Çocuk mahpuslar tahliye edilmeli

    Gerd Müller: Yunanistan’daki sığınmacı kamplarındaki durum utanç verici

    'Sınırlarımız dünyanın geri kalanı için uzun süre kapalı kalacak'

    Bakan Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var

    Bilim insanlarından önemli uyarı!

    ABD'de ölü sayısı 69 bin 974’e yükseldi

    Nisan ayında 220 işçi öldü

    235 bin İdlibli evine döndü

    Milyonlarca çocuk yerinden edildi

    'TR-C 19' ilacı hakkında açıklama

    İspanya Sağlık Bakanlığı: İkinci dalga riski hala var

    "PKK'lı sayısı 500'ün altına düştü"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu fitneyi artık söndürelim
    Genel

    Adalete çağrı
    Genel

    Böyle birşey imkânsız, patlama kaçınılmaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tek adamcılıkla nereye?
    Ahmet BATTAL

    Büyüklerin avı büyük olur
    Ali FERŞADOĞLU

    73 fırkadan ehl-i necat hangisidir?
    Risale-i Nur'dan

    Ramazanın kıymettar vaktini zayi etmemeli
    Muhammet ÖRTLEK

    Korona sonrası muhtemel senaryolar
    Faruk ÇAKIR

    Küresel yanıltma
    Süleyman KÖSMENE

    Zekâtlarımız hizmetlerimize

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.