Temizlik daha da önem kazanacak

Bilim Kurulu tarafından normalleşme sürecine dair hazırlanan raporda halka açık alanların temizlik ve dezenfeksiyonunun önemine dikkat çekildi.

Kıyafetlerin silkelenmemesi gerektiği belirtilen raporda, “Dokunmatik ekranlar, klavyeler, tabletler önce nemli bezle silinerek temizlenmeli” maddesi de yer aldı. Gelecek günlerde halka açık alanların temizlik ve dezenfeksiyonu daha çok önem kazanacak. Bunun için Bilim Kurulu bir rapor hazırladı. Sputnik’in haberine göre, raporda şu hususlara dikkat çekildi: “Elle sık dokunulan yüzeyler daha çok temizlenmeli. Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme ya da paspaslama tercih edilmeli.Temizlikte oluşan atıklar evsel atık olarak toplanmalı. Yerlerin, yolların, caddelerin, sokakların ile açık havanın dezenfeksiyonunun hastalığın bulaşmasını ve yayılmasını engellemede rolü yoktur.Tekstil ürünler silkelenmemeli.”

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