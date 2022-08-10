Temmuz’da sıcaklık rekoru Cizre’nin

Geçtiğimiz ay en yüksek sıcaklık 46,3 derece ile Şırnak’ın Cizre ilçesinde, en düşük sıcaklık ise 0,3 derece ile Sivas’ın Kangal ilçesinde ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen ay ortalama sıcaklık, Manisa Akhisar, Sivas, Yozgat, Konya, Nevşehir, Artvin, Bolu, Kastamonu, Karabük, Merzifon, Çorum, Amasya, Tokat, Ankara Nallıhan, Giresun’un Şebinkarahisar çevrelerinde mevsim normallerinin altında, Edirne, İzmir Dikili, Selçuk, Aydın Kuşadası, Nazilli, Muğla Bodrum, Datça, Marmaris, Milas, Yatağan ilçeleri, Isparta Eğirdir, Muğla Fethiye, Köyceğiz, Antalya, Alanya, Finike, Kale/Demre, Manavgat, Gazipaşa, Mersin Silifke, Adana, Denizli Acıpayam, Hatay Dörtyol, Samandağ, Iğdır, Erzurum Horasan, Van, Muradiye, Özalp, Başkale, Kilis, Mardin, Şırnak çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

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