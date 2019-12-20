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20 ARALIK 2019 CUMA - YIL: 50

Terkos Gölü'nde kaybolan 2 kişiden üzücü haber

20 Aralık 2019, Cuma 12:48
İstanbul'da, Terkos Gölü'nde (Durusu) balıkçı kayığının alabora olması sonucu, kaybolan 2 kişinin cesedi bulundu.

Çatalca'nın Ormanlı Mahallesi mevkisinde, 3 arkadaşın bindiği balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları, yoğun sis nedeniyle gece ara verilen aranın ardından sabah tekrar başladı.

İtfaiye ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı sualtı ekiplerinin bir süre devam eden çalışmaları sonucu ulaştığı 2 kişinin cesedi, sudan çıkarıldı.

Gece, Çatalca'da 3 arkadaşın bindiği balıkçı kayığı bir süre sonra alabora olmuş, durumu fark eden başka bir balıkçı, bu kişilerden birini kurtarmıştı. Söz konusu kişi, hastanede tedavi altına alınmıştı.

AA

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