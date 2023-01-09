Tezeğe dönüş

Artan kömür fiyatları ve doğal gaza gelen zamlar, Iğdır’da vatandaşları eskiden yaktıkları tezeğe yöneltti.

Iğdır’da kömür ticareti yapan Nurbay İpekçi, yıllardır kömür yaktığı iş yerinde, fiyatların yüksek olmasından dolayı tezek yakmaya başladı. İpekçi, “Kömür alamıyor, vatandaşa tezeği bazen çuval işi hediye olarak veriyoruz. Adam gelip, ‘İmkanım, gücüm yok’ diyor. Ne yapalım? Vatandaşın imkanı gücü yok. Pahalılık var, kıyamet kopuyor” dedi. İpekçi şunları söyledi: “Ben, 38 yıldır bu işi yapıyorum. 2021-2022 yılı kadar kötü bir yıl yaşamadık. Eskiden herkes bir kamyon kömür getiriyordu, şimdi 5 arkadaş bir araya gelip bir kamyon kömür ancak getiriyoruz ve satamıyoruz. Dolarla alıyoruz, dolar yükseldi mi zam koyuyoruz.” Tezek alan Iğdırlı bir vatandaş ise “Kömür, doğal gaz pahalıdır; gücümüz yetmiyor. Mecbur tezekle ısınmak zorundayız. Başka çaremiz kalmadı, hayat pahalılığı başını alıp gitti. Her şey pahalı. Emekli adamız, maaşımız yetmiyor. Çaresiz tezek alıyoruz” diye konuştu.

Iğdır - Anka