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23 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

THY, özel uçuşunda ay-yıldızlı tamamlandı

23 Nisan 2020, Perşembe 14:40
THY, 23 Nisan'ın 100. yılı dolayısıyla yaptığı özel uçuşta ay yıldızlı rota çizerek Türk bayrağını gökyüzüne açtı.

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan tarihindeki en anlamlı uçuşlardan birini gerçekleştirdi.

THY'den yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerindeki özel uçuş için İstanbul'dan Ankara'ya intikal eden "TC-JJF" tescilli "Boeing 777-300 (ER)" tipi uçak, bugün saat 09.40'ta Esenboğa Havalimanı’ndan hareket etti.

"23 Nisan 1920" tarihine atfen sefer sayısı "TK1920" olarak belirlenen ve yaklaşık 2 saat süren uçuşta, sırasıyla Türk bayrağındaki ay ve yıldız sembollerinin oluştuğu bir rota izlendi.

Havacılık tarihine geçecek ay-yıldızlı bir rota ortaya çıktı

Uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi "Flightradar24" üzerinden de yoğun bir şekilde anbean takip edilen uçuşun ardından havacılık tarihine geçecek ay-yıldızlı bir rota ortaya çıktı. 

Göklerde iz bırakan bu anlamlı uçuşu gerçekleştiren Kaptan Pilot Öner Samyel ve Pilot Murat Gülkanat, bundan tam 100 yıl önce açılan TBMM binasının semalarında özel bir anons yaptı. 

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bayrak taşıyıcı havayolu olarak 87 yıldır olduğu gibi bugün de ay yıldızlı bayrağımızın rotasında uçuyoruz. Egemenliğimizin 100. yılında gerçekleştirdiğimiz özel uçuşla gökyüzüne bayrak açıyoruz. Yaşasın 23 Nisan." ifadelerini kullandı.

THY'nin özel uçuşu hakkında hazırlayacağı reklam filmi saat 19.20’de resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

AA

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