Tır, 3 araca ve mağaza duvarına çarptı

Mersin'in Silifke ilçesinde yük indirilirken freni arızalanan tır, 3 otomobile ve bir mağazanın duvarına çarptı.

Bekir Kayacı idaresindeki 33 AED 973 plakalı tır, Saray Mahallesi'nde gübre indirmek için bir deponun önünde durdu. Araçtaki gübrelerin boşaltılması esnasında direksiyonda sürücüsü bulunmayan tır, fren arızası nedeniyle hareket etti. Eğimli yolda hızlanan tır, önce 3 otomobile, ardından da bir mağazanın duvarına çarparak durabildi. Kaza nedeniyle araçlarda ve mağaza duvarında hasar oluştu. Tır sürücüsü Kayacı, gazetecilere, tırın kendiliğinden hareket ettiğini belirterek, olay anını anlattı. Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi. AA

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