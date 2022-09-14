Tire'de Yeni Asya'yı tanıtım ve abone çalışması

İzmir’in güzel ilçesi Tire’de Yeni Asya gazetesinin tanıtım çalışmaları devam ediyor. Emekli Diş Hekimi Ünal Ziylan, “Yeni Asya Gazetesi iyi bir gazete. Bu gazeteden herkes istifade etmeli. Biz de Tire’de hem abonelere gazetesini ulaştırıyoruz, hem de yeni aboneler bulmak için tanıtım çalışmalarına devam ediyoruz” dedi.

Abone olmak için tıklayınız Bir hafta süreyle hediye tanıtım gazetesi bıraktığını, daha sonra ziyaret ederek “Gazetemizi nasıl buldunuz, abone olmak ister misiniz?” diyerek teklifte bulunduğunu anlatan Ziylan, “Memuniyetle abone olanlar çıkıyor” şeklinde konuştu. Yeni abone olan kuaför dükkanı işletmecisi bir esnaf, önce tereddüt ettiğini, ama bir hafta sonunda Yeni Asya’ya abone olduğunu ve halen devam ettiğini belirtti. Bu arada gazetede Risale-i Nurları görünce Risale-i Nurlar’dan da sipariş verdiğini anlattı. “Tanıtım gazetesini sıradan ve hiç atlamadan her dükkâna bırakmak gerektiğini tavsiye ediyoruz” diyen Ünal Ziylan, “Kışın soğuk günlerinde gazet dağıtımı için şimdiden küçük elektrikli bir otomobil aldık. Bu kış inşallah daha kolay bir şekilde gazete dağıtımını gerçekleştireceğiz” dedi. SALİH SÜTÇOOĞLU - İZMİR - TİRE

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