Tırların üzerine kaya düştü: 1 ölü

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde, heyelan nedeniyle kaya kütlelerinin tırların üzerine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Karadeniz Sahil Yolu’nun Hopa-Kemalpaşa arasındaki yaklaşık 25. kilometresinde heyelan meydana geldiğini belirtti. Heyelanın sürüklediği kayaların bölgedeki 4 tırın üzerine düştüğünü ifade eden Doruk, ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını bildirdi. Doruk, 2 tırın tamamen kayaların altında kaldığını, 2 tırda ise hasar oluştuğunu kaydetti. AA

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