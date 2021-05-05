Torunlarım harçlık istedi, veremedim

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde kahvehane işleten Ufuk Üçkan isimli vatandaş, önceki gün çay kazanını sokağa fırlattığı görüntülerle gündeme gelmişti.

Üçkan olayla ilgili, “Gördüğünüz üzere çay kazanını yere vurdum çünkü artık dayanamayacak duruma geldim. Geçen iki tane torunum geldi, harçlık istediler veremedim. Çünkü yok” dedi. Üçkan TikTok hesabından yeni bir video paylaştı ve olayla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Ben bir kahveciyim. Bir yıl oldu kapandık. Gördüğünüz üzere çay kazanını yere vurdum, çünkü artık dayanamayacak duruma geldim. İşlerimiz çok zor. İnanın şu an cebimde bir lira harçlık yok. Elimde bir tek kahvehanem var, burada ne kazanırsam cebimdeki para o oluyor. Geçen iki tane torunum geldi, harçlık istediler veremedim. Çünkü yok. Ben burada kazanabilirsem, ancak torunlarıma harçlık verebilirim. Bana son bir yılda 3 bin lira yardım oldu. Bir yılda 3 bin lira ne olur?”

Manisa - anka