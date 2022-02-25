Torunlarım yatağa aç giriyor

CEBİNDEKİ 100 LİRA İLE GİRDİĞİ PAZAR YERİNDEN SADECE POŞETİN YARISINI DOLDURABİLEN 59 YAŞINDAKİ EMEKLİ PERİHAN BATTAL, ALDIĞI 2 BİN 500 LİRA EMEKLİ AYLIĞININ YETMEDİĞİİNİ VE EVDE BAKTIĞI 2 TORUNUN YATAĞA AÇ GİRDİĞİNİ SÖYLEDİ.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bundan sonra yapılacak ilk seçimde kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak. Yıllardır sırtına bindiğiniz bu çiftçi ‘uzun adam’dan hakkını alacak. İlk seçime kadar hepimiz elbette karnımızı doyurmak, ailemize bakmak için çalışacağız. Ama daha çok çalışmamız gereken bir husus çocuğumuzun yarınını kurtarmaktır. Ülkenin yarınını kurtarmak için bu iktidarın yaptıklarını çevremize anlatmamız lâzım” dedi.

Özel, Manisa’daki incelemelerine çok sayıda vatandaş katıldı. Bu sırada, cebindeki 100 lira ile girdiği pazar yerinden sadece poşetin yarısını doldurabilen 59 yaşındaki emekli Perihan Battal, aldığı 2 bin 500 lira emekli aylığının yetmediğini ve evde baktığı 2 torunun yatağa aç girdiğini söyledi.

100 lira ile pazara gidebiliyorum

Battal tepkisini şu cümlelerle dile getirdi:“2 bin 500 lira emekli aylığı alıyorum. Şu an iki tane öksüz torunuma bakıyorum. Evde benimle birlikte yaşlı annem kalıyor. Ama onlara artık bakamıyorum. Bu ay bin 500 lira elektrik faturası geldi. Aldığım emekli aylığımın yarısını bile geçiyor. Geriye kalan parayla torunlarım ne yiyecek ne içecek? Bizi yönetenler 100 bin lira aylık alırken, emekliler 2 bin 500 lira aylık alıyor. Adalet bunun neresinde? Eğer gerçekten milleti düşünüyorlarsa, o zaman kendi aylıklarını da 2 bin 500’e indirsinler. O parayla geçinsinler de bir göreyim. Torunlarım evde bazı zaman iki üç lokma yedikten sonra yatağa aç giriyor. Torunlarım aç kalıyor. 100 lira ile pazara gittim, ancak bir poşetle çıkabildim.”

Manisa - anka