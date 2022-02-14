Tost ve baklavadan sonra ‘boş gözleme’

Ekonomideki kötü gidişattan etkilenen esnaf, içi boş baklava, boş tostun ardından şimdi de içi boş gözleme satmaya başladı.

Artıgerçek’deki habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Deniz Demir, Twitter’da sade gözlemenin 10 TL’den satıldığına dair bir fotoğraf paylaştı. Bazı şehirlerde içinde fıstık ve ceviz bulunmayan ‘Boş baklavanın’ kilosunun 19.90 TL’den satılması sosyal medyada gündem olmuştu. Paylaşılan mönüde en ucuz gözlemenin 10 TL ile ‘içi boş gözleme’ olduğu görülüyor. Beyaz peynirli, ıspanaklı, patatesli gözlemelerin 17 TL’den başladığı, kavurma kaşarlı gözlemenin 33 TL’ye kadar çıktığı görülüyor. Haber Merkezi

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