Trabzon’da heyelan: 19 ev boşaltıldı

Trabzon’un Sürmene ilçesinin yüksek kesimlerinde karın hızlı erimesi sonucu toprağın yumuşamasıyla geçtiğimiz sabah saatlerinde Oylum Mahallesi’nde heyelan meydana geldi.

Dik yamaçtan gelen heyelan, evleri ve yolu da aşarak Küçük Dere’ye ulaştı. Heyelanda, daha önce boşaltılan tek katlı 3 ev, kullanım dışı okul ve lojman toprak altında kaldı. Heyelanda toprakla dolan mahalle yolu ulaşıma kapandı. Akyasan Ailesi’nden Haydar Akyasan, “Pencereye çıktım ki dağ üstten aşağıya geliyor. Canımızı son anda kurtardık. Ev ve ahır toprak altında kaldı” dedi. AFAD’tan yapılan açıklamada, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı belirtildi. Heyelan sebebiyle Küçük Dere’nin kapandığı ve dere yatağında su birikmeye başladığı belirtilerek, “Biriken suyun sel riski oluşturması sebebiyle bölgede bulunan 19 ev boşaltılmış; 2 okul tahliye edilmiştir” denildi. Haber Merkezi

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