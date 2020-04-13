Trabzon ve Adıyaman'da bazı bölgelerde karantina kararı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki köy ve Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nin, görülen yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi. Karantina uygulamasının bu gece saat 00.00'da başladığı kaydedildi. Adıyaman Gölbaşı Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alınması uygun görüldü. Gedikli ve Aşağı Karakuyu köylerinde birer kişinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine, iki köyde 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı. Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan 2 köyde güvenlik güçlerince önlem alındı. AA

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