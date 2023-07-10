"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Trafiğe kapanan yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı

10 Temmuz 2023, Pazartesi 10:00
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sel ve heyelanın etkili olduğu 11 noktada çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Selden etkilenen kesimlerde 296 ekibimiz, 184 makine ile çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Bakan Uraloğlu, iki gündür Türkiye'nin bazı kesimlerinin sel ve heyelan gibi felaketlere sebep olan hava şartlarının etkisi altında bulunduğuna dikkati çekerek, afetin ilk dakikasından bu yana tüm ekiplerle, seferberlik içinde selin vurduğu şehirlerde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Uraloğlu, şu an itibarıyla çalışmaların 11 noktada yoğunlaştığını belirterek, "Selden daha çok etkilenen kesimlerde 184 makine, 296 ekiple kesintisiz yol açma, su boşaltma, temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Kapalı yollar için geçişler alternatif güzergahlardan veriliyor. Müsterih olun, yağışlar normale dönene kadar teyakkuz halinde olacağız. Devletimiz her zaman olduğu gibi tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır." ifadelerini kullandı.

Trafiğe kapanan yollar ve alternatif güzergahlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan sel nedeniyle trafiğe kapanan yollar ve alternatif güzergahlara ilişkin bilgilere göre, Ankara-İstanbul Otoyolu Bolu Tüneli çıkışındaki viyadüklerde meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılırken bu noktada ulaşım Ankara-Eskişehir-Bilecik Sakarya yolu üzerinden sağlanıyor.

Dün aşırı yağışlar nedeniyle Fatsa-Ordu Piraziz Yolu'nun 37-39. kilometrelerinde yaşanan aksamalar giderilerek bugün 07.45 itibarıyla ulaşım normale döndü.

Ereğli-Devrek Yolu'nun 51-57. kilometrelerinde meydana gelen heyelanlar kaldırılarak, trafiğe kapanan kesim açıldı. Yolun 22-25. kilometrelerinde Çaylıoğlu-Armutlucuma mevki, Karaman-Beycuma-Devrek Yolu'nun 17-19. kilometrelerinde yol sel tahribatı nedeniyle, Alaplı-Yığılca Yolu'nun 14-17. kilometreleri heyelan sebebiyle trafiğe kapandı. Söz konusu noktalarda alternatif güzergah ve servis yolu bulunmazken çalışmalar sürdürülüyor.

Gökçebey-Yenice-Karabük Yolu'nun 1. kilometresindeki sel hasarı ve 6. kilometresindeki çökme nedeniyle yol trafiğe kapanarak ulaşım, Devrek-Mengen-Gerede-Karabük Yolu üzerinden sağlanıyor. Perşembe-Kozcağız-Bartın Yolu'nun 8-10. kilometrelerinde sel hasarları nedeniyle yol trafiğe kapandı.

AA

Okunma Sayısı: 318
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bartın'da temizlik başladı

    13 şehir için sağanak uyarısı

    Çin'de anaokulunda bıçaklı saldırı: 6 kişi öldü

    NATO yoğun bir gündemle toplanıyor

    Anadolu Otoyolu'nda çalışmalar devam ediyor

    300 göçmeni taşıyan 3 tekne okyanusta kayboldu

    Filistin yönetimi: Biden'ın ifadelerinden memnuniyet duyduk

    Çin'de açık alanda çalışmak yasaklandı

    Sapanca Gölü'ndeki su maksimum seviyeyi aştı

    Trafiğe kapanan yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı

    Şehit Piyade Er Furkan Günerigök dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    15 ile 'turuncu' 15 ile 'sarı' kodlu sağanak yağış uyarısı

    TEM Otoyolu'nun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

    MSB: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde iki asker şehit oldu

    Başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu: "Allah'a şükürler olsun, bu duyguyu bana yaşattı"

    Antalya'da işitme engelli vatandaş, insansız can kurtaran robotu tarafından kurtarıldı

    Japonya'da 370 bin kişi için tahliye çağrısı

    Erzincan'da minibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı

    Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Dindarlığı alet edenler
    Süleyman KÖSMENE

    Emevî halifesi II. Velid
    M. Latif SALİHOĞLU

    Akıl önde, duygu peşi sıra gitmeli
    Risale-i Nur'dan

    Kuru ağaçlara hayat verene haşr-i umumî ağır gelir mi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yeni Asya'dan Size

    Tatilde Yeni Asya
    İlimdar Kaya

    Nur dairesinin kazandırdıkları
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    İrade, zihin, his ve latife-i rabbaniye
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Üstad’ın şiddetle kaçındığı siyaset

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.