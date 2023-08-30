Trakya’da barajlar alarm veriyor

Kuraklık ve kavurucu sıcakların hakim olduğu Trakya’da, içme ve sulama amaçlı kullanılan barajdaki doluluk oranı her geçen gün düşüyor.

Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’de içme ve sulama amaçlı kullanılan barajlardaki doluluk oranı geçen yıla oranda yüzde 12 daha düştü. Geçen yıl 14 barajda ortalama yüzde 47 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 35’e geriledi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Halim Orta, yer üstü su kaynaklarının geliştirilemediğini belirterek, “Milli Kuraklık Merkezi’nde çok geciktik, ivedilikle kurmamız lazım bunu. Yer üstü su kaynaklarını yani o kış yağışlarını depolayıp zor zamanlarda kullanacağımız, ekosistemi bozmayan, küçük ölçekli gölet ve barajları, köy bazında veya organize sanayiler için gerekli olan su ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirmemiz lazım” dedi.

Korkunç bir sonuç

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, “Yer altı suyunun bilinçsiz ve hızlı tüketimine devam ettik. Şu anda tam da böyle kriz dönemlerinde, kuraklık dönemlerinde kullanabileceğimiz bu yer altı su kaynaklarında da seviyeler çok düştü. Prof. Dr. Orta, kuraklığın tarım ürünlerinde verim kaybına neden olduğunu ifade etti: Şu günlerde de yazlıkların başta ayçiçeği olmak üzere korkunç verim ve kalite düşmeleri var. Biliyorsunuz Trakya’da bizim ayçiçeği ortalama verimimiz 200 kilogramlar civarındadır. 200-250 kilogram arasında ürün alırız. Bu da korkunç bir sonuç” diye konuştu.