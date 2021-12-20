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20 ARALIK 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Trakya illerinde dikkat çeken vaka artışı

20 Aralık 2021, Pazartesi 15:28
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, Kovid-19 ile mücadelenin başarılı olması için zamanı gelen herkesin mutlaka aşılarını yaptırması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Aralık illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında Edirne ilk sırada Tekirdağ üçüncü, Kırklareli altıncı sırada yer aldı.

Hatırlatma dozu uyarısı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, Kovid-19 ile mücadelede en önemli silahın aşı olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

Hatırlatma dozu uygulamasının, yeni varyantlarla mücadelede gerekli olduğunu aktaran Ekuklu, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi uyarısında bulundu.

Hatırlatma dozunda sürenin 3 aya düşürülmesinin yerinde bir karar olduğunu ifade eden Ekuklu, şöyle konuştu:

"Temel amaç burada hızla toplumun önemli bir bölümünü aşılamak. Genel olarak aşılanma oranlarına bakıyoruz yüzde 80'leri geçen pek çok ilimiz var ama bunların içerisinde son aşısının üzerinden 6 ay belki bir sene geçenler de var. Onlar artık eskisi kadar korunmuyorlar. Onun için bizim 'rapel doz' dediğimiz tekrar dozlarının mutlaka yapılması gerekiyor. Bu aralığın 3 aya indirilmesi yerinde bir karar.

Yurttaşlarımızın da bunu ciddiye alıp önemseyip mutlaka aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Eldeki veriler gösteriyor ki ağır vakaların, hastaneye yatışların hayatını kaybedenlerin çok önemli bir bölümü aşısız olanlar ya da aşılarının üzerinden çok uzun zaman geçmiş olması. Belki biraz yoğunluk da olacaktır bu dönemde, dileriz olur. Yoğunluğun olması insanların aşılarını yaptırdıkları anlamına gelir. Bundan bıkmadan usanmadan ertelemeden ötelemeden mutlaka zamanı gelen herkesin aşılarını yaptırması lazım."

"Tekirdağ'daki artış mevsimsel şartlardan dolayı"

Tekirdağ Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan da vaka artışını kış mevsimi şartlarına bağladı.

Hastalığın seyrine bakıldığında, geometrik bir hızla yükselişe değil, aritmetik denilebilecek zaman zaman yükselip zaman zaman da düşen bir seyir izlendiğini ifade eden Kalkan, yoğun bakım ve servislerde daha önceki vakalarda olduğu gibi yoğunluğun yaşanmadığını belirtti.

Vatandaşlara aşı çağrısında bulunan Kalkan, şunları kaydetti:

"Biz özellikle bu dönemin hem hastanemiz hem sağlık çalışanlarımız için hem de hastalarımız için elbette ki daha az bir yoğunlukta seyir izlemesini arzu ediyoruz. Bunun için de tüm vatandaşlarımızın sanki ilk kez bu hadiseyle karşılaşıyormuşçasına dikkatli, tedbirli olmalarını ve bağışıklanma yüzdemizin artması için de aşılanmaya tekrar tekrar üçüncü dozları da hatırlayarak hatırlatma dozları dediğimiz üçüncü dozları da tamamlamalarını bekliyoruz. Aşı değil, aşısızlık öldürür."

AA

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