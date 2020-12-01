Trakya’ya sezonun ilk karı yağdı

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava geçen gece, Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan, Edirne’den ülkeye giriş yaptı.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava geçen gece, Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan, Edirne’den ülkeye giriş yaptı. Kurak geçen yılın ardından gelen kar yağışı sevinçle karşılandı. Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre ise, Trakya ile Marmara ve Akdeniz’in doğusu, Güneydoğu Anadolu sağanak yağışlı. Doğu Anadolu’nun batısı ise kar yağışlı. Marmara ve kıyı Ege’de poyraz akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek. Ayrıca iç bölgeler için buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışı, Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde de etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasının ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

İstanbul kışı hissetmeye başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu tahminlerine göre, İstanbul’da bir günde yaklaşık 5 derecelik sıcaklık düşüşü gerçekleşecek. Haftanın ilk gününde 14 derece sıcaklığın görüldüğü İstanbul’da, dün itibariyle kış havası hissedilmeye başlandı.

İstanbul - Anka