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19 EKİM 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 34 yaralı

18 Ekim 2024, Cuma 22:17
Aksaray’da otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkisinde Nurhan Hazer yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı tur otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Olay yerinde incelemede bulunan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tur otobüsünün Balıkesir’den Kapadokya’ya doğru gittiğini belirtti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, "Olayla ilgili başlatılan soruşturmayı yürütmek üzere 3 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiş olup, olayın soruşturulmasına tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı. 

 

AA

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