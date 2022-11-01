Turistler rotayı bu yıl da tabiat parklarına çevirdi

Tarım ve Orman Bakanlığının koruması altındaki milli parklar ile tabiat parklarını bu yılın 8 ayında 41 milyon 438 bin 206 kişi ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Türkiye’de bakir doğal yapılar ve ekosistemlerle bütünleşik halde yaşayan özgün tarihi ve kültürel dokunun bulunduğu, aynı zamanda çok çeşitli ekoturizm faaliyetlerine imkan sağlayan sahaların milli park ilan edilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. Geçen yıl koruma statüsü 628 olan alan sayısı bu yıl itibarıyla 633’e çıkarıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bu kapsamda, tabiatı koruma ve kullanma dengesi içinde insanların bu bölgelerle iç içe yaşamalarına imkan sağlamak amacıyla ülke genelinde 48 milli park, 261 tabiat parkı, 31 tabiat koruma alanı, 113 tabiat anıtı, 85 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 Ramsar alanı, 59 ulusal önemi haiz sulak alan ve 22 mahalli öneme sahip sulak alan oluşturdu. Bu alanları, 2015’te 12 milyon 500 bin, 2016’da 16 milyon 813 bin 412, 2017’de 24 milyon 750 bin 594, 2018’de 35 milyon 300 bin, 2019’da 42 milyon 872 bin, 2020’de, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 ay kapalı olmasına rağmen, 32 milyon 796 bin ve geçen yıl 51 milyon 756 bin kişi ziyaret etti. Bu yılın 8 aylık döneminde bu yerlere gidenlerin sayısı 41 milyon 438 bin kişiyi buldu.

Bu yıl en çok Marmaris Milli Parkı ziyaret edildi

Yaz döneminde de sıcaktan bunalan vatandaşların uğrak yeri olan milli park ve tabiat alanlarına haziranda 5 milyon 860 bin, temmuzda 9 milyon 672 bin ve ağustosta 10 milyon 220 bin kişi olmak üzere 25 milyon 754 bin 211 kişi ziyaret gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde 14 milyon 219 bin kişi rotasını milli parklara çevirirken 11 milyon 534 kişi de tercihi tabiat parklarından yana kullandı. Yine 3 aylık süreçte milli park ve tabiat alanlarında 3 milyon 560 bin kişi konaklamalı ziyaret gerçekleştirdi. Bu yılın ocak-ağustos döneminde korunan alanlar içinde Muğla’daki Marmaris Milli Parkı, 5 milyon 993 bin 32 kişiyle, en çok ziyaretçi ağırlayan yer oldu.