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23 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

'Turizmcilerin üçte ikisi aşılandı'

23 Mayıs 2021, Pazar 11:00
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, "Aşı tedarikine göre, tüm turizm çalışanları haziran sonunda aşılanmış olacak. Şu an yaklaşık 300 bin turizmcimiz aşılandı. Turizmcilerin üçte ikisinin aşılandığını söyleyebiliriz." dedi.

Turizm sektörünün hedeflenen turist rakamına ulaşabilmesi amacıyla pek çok çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalardan birisi de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde turizmcilerin, aşı olmasına öncelik verilen meslek grupları arasına alınması oldu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanlığının Antalya'da düzenlediği "Turizm İçin Güvenlik" etkinliğinde turizmcilerin aşılanma süreci ve Türkiye ile Rusya arasındaki uçuş trafiğinin başlamasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Alpaslan, 90 ülkenin misyon şeflerini Antalya'da ağırladıklarını, Güvenli Turizm Sertifikasyonu'nu yerinde onlara anlattıklarını kaydederek, Türkiye'ye gelecek turistlerin Türkiye'de ne kadar güvenli, konforlu tatil yapabileceklerini büyükelçilere gösterdiklerini ifade etti.

Turizmcilerin aşılanmasına nisandan itibaren başlandığını belirten Alpaslan, "Mayıs ayının sonunda tüm turizmcilerin aşılanmasını hedeflemiştik. Aşı tedarikine göre, tüm turizm çalışanları haziran sonunda aşılanmış olacak. Şu an yaklaşık 300 bin turizmcimiz aşılandı. Turizmcilerin üçte ikisinin aşılandığını söyleyebiliriz." dedi.

Rusya ile uçuş trafiğinin başlamasına yönelik çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un geçen hafta Rusya'daki görüşmelerinin birinci gündem maddesinin iki ülke arasındaki uçuş trafiğinin açılması olduğunu aktaran Alpaslan, Rus heyetinin en kısa zamanda Türkiye'ye gelerek yerinde tespit yapacaklarını ifade etti.

Alpaslan, tüm ülkelerle irtibatlarının devam ettiği gibi Rusya ile de çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, "Rusya ile uçuş trafiğinin açılması Türkiye açısından ve Türk turizmi açısından son derece önemli. En kısa zamanda Rusya ile uçuş trafiğinin başlamasını arzu ediyoruz. Buna yönelik çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor." diye konuştu.

Alpaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesiyle sürecin hızlanmasını beklediklerini bildirdi.

AA

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