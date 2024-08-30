Turizmde kötü sezon

Trabzon’da turizmciler, enflasyon ve kaçak işletmelerin etkisiyle son 10 yılın en kötü sezonunu yaşadıklarını belirterek, sezonun kötü geçmesi sonucu eylül ayında bazı turizmciler işletmelerini kapatma kararı aldı.

Trabzon’da turizmciler, son 10 yılın en kötü sezonunu yaşadıklarını belirterek, eylül ayında birçok işletmenin kepenk kapatacağını açıkladı. Döviz bazında artan fiyatlar, enflasyon ve kaçak işletmeler nedeniyle turizm gelirlerinde büyük düşüş yaşandı. Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Volkan Kantarcı, Türkiye’nin pahalı bir destinasyon haline geldiğini ve özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin azalmasıyla bölgenin ciddi bir daralma sürecine girdiğini söyledi. Kantarcı, turizmde yenilik yapılamamasının ve kaçak işletmelerin artmasının sektörü olumsuz etkilediğini vurguladı.

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