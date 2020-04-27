Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 95 kişi vefat etti

Türkiye'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 95 kişi vefat etti, 2 bin 131 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam can kaybı 2 bin 900'e, toplam vaka sayısıysa 112 bin 261'e yükseldi. Taburcu olan hasta sayısıysa 4 bin 651'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Türkiye'de Covid-19 ile ilgili son 24 saatte elde ettikleri verileri paylaştı. Buna göre bugün toplam 20 bin 143 yeni test yapıldı. Bu testlerden 2 bin 131'i pozitif olarak kayda geçti.

"İyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık"

Bakan Koca, "Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım. " dedi.

Yoğun bakımda tedavisi süren hasta sayısının bin 736 olduğu açıklanırken, solunum cihazına bağlı vaka sayısı 882'ye düştü.

Toplam vaka sayısı 112 bin 261'e yükselirken, hastalığı yenenlerin sayısı da 33 bin 791 oldu.